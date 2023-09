Favoritele la castigarea Premier League 2023/2024

Manchester City a castigat un nou titlu in Premier League in sezonul 2022-2023, o performanta de altfel destul de usor de anticipat la inceputul sezonului. Este al treilea titlu consecutiv in Premier League pentru “cetateni” si al 5-lea in ultimele 6 sezoane, iar Guardiola pare ca a construit un adevarat… [citeste mai departe]