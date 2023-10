Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Adda va intona imnul Romaniei pe Arena Nationala, la meciul cu Kosovo, programat, marti seara, de la ora 21.45, in preliminariile Euro-2024.La meciul cu Israel de samata, imnul Romaniei a fost intonat de soprana Felicia Filip, conform news.ro Portile stadionului se vor deschide…

- Viorel Moldovan a prefațat meciul dintre Romania și Kosovo și vrea ca Edi Iordanescu sa faca mai multe schimbari in echipa de start. Fostul atacant cere ca fundașul Radu Dragușin (21 de ani), titular cu Israel, sa fie lasat pe banca. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile…

- Ioan Andone il sfatuiește pe Edi Iordanescu sa le ia tare pe Israel și Kosovo. De asemenea, fostul tehnician e de parere ca Alexandru Mitrița ar fi trebuit chemat la lot. Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (liveTEXT pe GSP.ro și Prima TV)Romania - Kosovo se disputa marți, 12…

- Localnicii din Plauru, unde miercuri au fost identificate resturi de drona, spun ca aceasta le-a trecut, duminica noaptea, pe deasupra capului. S-au speriat rau. „Sub tocul usii m-am pus si n-am mai iesit din casa”, povestește o femeie din sat. Reacția autoritaților, care au confirmat, dupa ce inițial…

- Gigi Becali, patronul FCSB, il critica pe Edi Iordanescu pentru ca nu l-a convocat pe mijlocașul defensiv Adrian Șut, 24 de ani. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024:Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (Prima TV)Romania - Kosovo se disputa marți, 12 septembrie,…

- Tot mai multi romani care traiesc in afara granitelor tarii noastre se intereseaza de oina, un sport pe care il prezinta cu mandrie in cadrul comunitatilor unde sunt acum. Este si cazul Andreei Ionita, care traieste in Franta de peste 15 ani, dar care nu a uitat locurile de unde a plecat. Andreea a…

- Imagine șocanta! Pacient in pampers, cu sonda de urina atarnand, plecat pe strazile din Buzau / FotoO imagine la care cu greu poți privi, cea a unui barbat cu vizibile probleme de sanatate, imbracat doar cu o bluza, purtand un pampers și tragandu-și dupa el o sonda urinara, a fost surprinsa, miercuri,…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, locuitor al raionului Caușeni, a fost lovit mortal pe traseul Scumpia-Falești, duminica dimineața, 16 iulie. Șoferul care a comis fapta, a parasit locul comiterii accidentului. Menționam ca cadavrul barbatului a fost depistat duminica dimineața, in apropiere de satul…