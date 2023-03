Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a caștigat duminica turneul de categorie ITF W25 de la Palmanova, Spania, jucat pe zgura. Ea a invins-o in finala pe belarusa Iryna Shymanovich și va avansa 29 de locuri in clasamentul mondial, pana pe 175.

- Jaqueline Crstian are parte de un inceput de an fantastic! Dupa ce in prima parte a lunii martie a triumfat la Trnava (Slovacia), sportiva din Romania a reusit duminica sa ridice si trofeul de la Palmanova (Spania) si sa bifeze cel de-al doilea titlu al sau consecutiv. In marea finala, Jaqueline a intrecut-o…

- Norvegianul Aleksander Aaamodt Kilde a castigat pentru al doilea an consecutiv Cupa Mondiala la coborare, gratie celei de-a sasea victorii din acest sezon la aceasta disciplina, obtinuta sambata la Aspen (Colorado), informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tenismanul roman Adrian Boitan a castigat al doilea turneu ITF consecutiv, duminica, la Weston (Florida), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce l-a invins pe americanul Christian Langmo, al treilea favorit, cu 6-3, 6-4, potrivit Agerpres.Boitan (23 ani, 742 ATP) a trecut in primul tur…

- Irina Begu (34 WTA) s-a oprit in semifinala turneului de la Adelaide, dupa ce a fost invinsa de bielorusa Arina Sabalenka (5 WTA), informeaza GSP. Begu a fost invinsa de a doua favorita a turneului cu scor 3-6, 2-6, la finalul unui meci ce a durat o ora si 19 minute. In primul set, ambele jucatoare…