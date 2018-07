Român ucis de doi conaţionali în Spania Trupul barbatului a fost gasit de serviciile de curațenie in Parcul Tierno Galvan, in cartierul Arganzuela (Madrid). Conform anchetatorilor, barbatul a fost ucis de doi conaționali romani, el avand urme de violența pe corp. Corpul barbatului ucis a fost lasat pe in mijlocul unui loc de joaca in parc, potrivit stiridiaspora.ro. Unul dintre presupușii criminali, un roman in varsta de 22 de ani, a fost arestat la autogara, cand era pe cale sa paraseasca Spania cu destinația Romania. Un al doilea individ a fost mai tarziu arestat ca un presupus coautor al faptelor. Este de asemenea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

