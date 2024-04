Ilie Marcel Serbuc a fost condamnat miercuri, 3 aprilie, de Tribunalul Bucuresti la 26 de ani inchisoare pentru omor calificat si talharie, dupa ce a ucis-o pe fetita concubinei sale si i-a ascuns cadavrul in lada unei canapele. Decizia nu este definitiva, relateaza Digi24. Pe de alta parte, magistratii au decis ca Ilie Marcel Serbuc sa plateasca daune tatalui biologic al fetitei in cuantum de 80.000 euro, iar fratelui vitreg suma de 15.000 euro.Judecatorii au luat act ca mama fetitei ucise, Simona Monica Iftimovici, nu a dorit sa se constituie parte civila in dosar. Decizia tribunalului nu este…