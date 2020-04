Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Un barbat din Mureș a fost prins de catre polițiștii din Campeni, avand asupra sa bunuri in valoare de 1.5000 de lei. Acestea urmau sa fie comercializate ilegal Un barbat din Mureș a fost prins de catre polițiștii din Campeni, avand asupra sa bunuri in valoare de 1.5000 de lei. Acestea…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat in P.T.F. Siret si la frontiera verde 6.224 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare totala de aproximativ 69.000 lei. In urma actiunii, doi cetateni ucraineni…

- Un barbat care incerca sa vanda doua pusti cu aer comprimat introduse ilegal in tara a fost prins de politistii din Dambovita. Acestia au deschis dosar penal pentru nerespectare a regimului armelor si al munitiilor si contrabanda calificata.

- Un irakian care a primit rezidența in Romania are probleme cu legea, dupa ce „afacerea” nu i-a dat roade. Barbatul a fost prins ieri, in Timiș, aproape de granița cu Serbia, dupa ce a preluat cu mașina opt persoane din Irak și Siria, care au trecut ilegal granița, in Romania. Este cercetat pentru…

- Un sarb care reușise sa treaca ilegal granița, din țara natala in Romania, a fost prins la scurt timp, in Timiș, de polițiștii de frontiera. Barbatul a fost zarit la marginea localitații de frontiera Valcani și a fost oprit din drumul sau. Iși dorea sa ajunga in Germania, la familia sa. Polițiștii de…

- Un indian care a incercat sa treaga ilegal in Ungaria, prin apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Cenad, din Timiș, a fost prins de oamenii legii. Barbatul a fost depistat intr-un autoturism condus de un șofer roman. Polițiștii de frontiera au depistat ieri, 9 ianuarie, in jurul orei 13.30, la…

- Un indian care a incercat sa treaga ilegal in Ungaria, prin apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Cenad, din Timiș, a fost prins de oamenii legii. Barbatul a fost depistat intr-un autoturism condus de un șofer roman. Polițiștii de frontiera au depistat ieri, 9 ianuarie, in jurul orei 13.30, la…

- Politistii de frontiera de la Negru Voda au descoperit un autoturism, in valoare de 90.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania, anunța un comunicat al instituției. In data de 03.01.2020, in jurul orei 20.00, la Punctul de Trecere al Frontierei Negru Voda s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…