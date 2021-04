Deputatul PNL Florin Roman afirma ca Vlad Voiculescu si Andreea Moldovan au fost demisi de la Ministerul Sanatatii ca urmare a unui "sir intreg de balbe", aratand ca este dreptul USR PLUS de a nominaliza noul ministru al acestui portofoliu. "Premierul Florin Citu are toata sustinerea PNL in decizia de a renunta la ministrul Sanatatii, dar si la secretarul de stat, urmare a unui sir intreg de balbe ale celor doi. Dl Voiculescu nu a inteles ca in guvern se joaca in echipa, nu la individual compus, pe retele de socializare", a scris Roman, miercuri, pe Facebook. Coalitia de dreapta merge mai departe,…