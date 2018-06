Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Interpol din Costa Rica a retinut joi un cetatean roman cautat in Romania in vederea executarii unei sentinte pentru infractiunea de omor, informeaza EFE, citat de Agerpres.ro. Romanul, Pilut Doru Cristian, in varsta de 51 de ani, a fost retinut in localitatea La Fortuna de San Carlos din provincia…

- Politistii de frontiera din Borș (Bihor) au descoperit 32 de persoane din Irak, Afganistan si Iran, care au incercat sa iasa ilegal din tara, solicitante de azil in Romania, ascunse in remorca unui automarfar, informeaza un comunicat de presa al Poliției de Frontiera. Marți, in jurul orei 08.30, la…

- Meteorologii de la ANM au anunțat ca un val tropical de caldura va lovi Romania in cursul zilei de marți, iar ploile vor inceta. Astazi, vremea va fi frumoasa in cea mai mare parte a țarii, cu excepția nord-vestului, unde pe arii extinse vor cadea averse de ploaie insoțite de frecvențe descarcari…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca procedura de extradare din Costa Rica in cazul Elenei Udrea este posibila, chiar daca Romania nu are un tratat bilateral in acest sens. Potrivit ministrului, exista doua cai pe care Ministerul Justiției le poate urma pentru indeplinirea procedurii…

- Extradarea Elenei Udrea este posibila chiar și in lipsa unui tratat bilateral in domeniul extradarii cu Costa Rica, a declarat miercuri ministrul Justiției, Tudorel Toader. El a spus ca a mai fost extradat un cetațean roman din Costa Rica, iar alt caz similar, in afara de cel al Elenei Udrea, este pe…

- O eventuala extradare a Elenei Udrea din Costa Rica s-a putea face in baza unei convenții pe care statul in care se presupune ca se afla acum a ratificat-o in urma cu mai mulți ani. Deși a spus ca nu se va intoarce in Romania, in cazul in care va fi condamnata și chiar daca The post Cum poate fi extradata…

- Martie 2018 a fost a doua luna consecutiva in care Romania a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4%, si in crestere fata de o rata anuala a inflatiei de 3,8% inregistrata in luna februarie, potrivit datelor publicate…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost retinut marti in dosarul ilegalitatilor privind finantarea campaniei sale prezidentiale din anul 2007. Sarkozy este la un sediu al politiei judiciare, in Nanterre, la nord-vest de Paris, potrivit presei franceze. Legislația franceza permite reținerea…