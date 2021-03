Roman Abramovici a dat-o in judecata pentru defaimare pe jurnalista Catherine Belton. Cauza o constituie anumite afirmații ale jurnalistei. Belton a scris in cartea „Oamenii lui Putin”, publicata in 2020, ca Abramovici a cumparat clubul de fotbal britanic Chelsea in 2003 ca parte a eforturilor de a crește reputația Rusiei in Marea Britanie și Occident. Catherine Belton este un corespondent special pentru agenția Reuters, un fost corespondent la Moscova al publicației Financial Times și a scris anterior și pentru Moscow Times. Echipa de avocați a miliardarului rus a dat-o in judecata pe Belton…