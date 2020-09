Romaero va primi bani pentru datoriilor la bugetul de stat Dupa accesarea OG6 pentru restructurarea datoriilor la bugetul de stat, Romaero obține, sub indrumarea CIT Restructuring. Aceaste este o companie fondata de CITR și parte din Impetum Group, a doua finanțare bancara in valoare de 14 milioane de lei pe 36 de luni, pentru susținerea activitatii curente. Produsul de finanțare oferit de catre CEC Bank și accesat de Romaero a fost adaptat la prerogativele OG6 in timp record, ca raspuns la nevoile pieței de creare a unor linii de finanțare accesibile pentru revitalizarea mediului antreprenorial romanesc. Romaero a mai accesat o finanțare oferita tot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa accesarea OG6 pentru restructurarea datoriilor la bugetul de stat, Romaero obtine, sub indrumarea CIT Restructuring, o companie fondata de CITR si parte din Impetum Group, a doua finantare bancara in valoare de 14 milioane de lei pe 36 de luni, pentru sustinerea activitatii curente", a anuntat…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a pus în dezbatere publica un proiect de lege privind eficiența energetica și care creeaza cadrul necesar realizarii de noi economii anuale, pentru perioada 2021-2030. Actul normativ stabilește metodele de calcul și monitorizare a cantitații…

- Ziarul Unirea Firmele din Romania se vor putea inscrie pentru granturi in valoare totala de un miliard de euro. Care sunt pașii de urmat Platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturi in valoare totala de un miliard de euro a devenit oficial operationala marti, incepand de la ora…

- Ministrul Economiei anunța ca aplicatia pentru programul de granturi destinat IMM-urilor va fi lansata cel tarziu marti dimineata Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat ca, luni seara, cel tarziu marti dimineata, va fi lansata aplicatia destinata firmelor interesate…

- Romania are un potential eolian offshore urias, de peste 70.000 de MW, si ar putea ajunge in cinci ani la nivelul Marii Britanii in acest sector, a declarat, marti, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. "Exista o oportunitate uriasa pentru Romania…

- Fondul Proprietatea solicita statului roman sa nu aprobe achizitia CEZ Romania de catre Hidroelectrica. “Preluarea ar diminua valoarea de piata a gigantului energetic” Fondul Proprietatea (FP) cere statului roman sa nu aprobe solicitarea Hidroelectrica de a achizitionat activele CEZ din…

- Fondul Proprietatea indeamna Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, in calitate de acționar majoritar al Hidroelectrica, sa ia in considerare riscurile privind achiziția activelor CEZ și sa nu...

- Fondul Proprietatea (FP) cere statului roman sa nu aprobe solicitarea Hidroelectrica de a achizitionat activele CEZ din Romania, intrucat o astfel de preluare ar diminua valoarea de piata a producatorului de energie hidro, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES. "Fondul Proprietatea indeamna…