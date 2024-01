Rolls Royce Cullinan și alte mașini de lux disponibile în leasing auto prin Elite Cars Leasing ADVERTORIAL. Mașinile de lux sunt apogeul la care viseaza o mulțime de șoferi. Foarte mulți dintre ei ajung sa iși permita achiziționarea unui brand și model din clasa superioara, insa exista și o parte care nu are pregatita suma necesara pentru a cumpara un astfel de autoturism. Chiar și așa, in leasing pot achiziționa atat cei care au suma pregatita, cat și cei care nu, deoarece procesul este unul simplu și rapid. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

