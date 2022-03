Rolling Stone, „mesaj” de 13 secunde, care îi stârneşte pe toţi fanii Formatia britanica Rolling Stone a publicat pe retelele sociale un mesaj referitor la turneul european din acest an, dedicat implinirii a sase decenii de activitate muzicala, fara a dezvalui insa detalii, relateaza AFP. Este vorba despre o secventa de 13 secunde care ii starneste pe toti fanii Rolling Stones de pe Batranul Continent. Pe primele acorduri ale unuia dintre hiturile trupei, “Can’t you hear me knocking?” din 1971, poate fi vazut faimosul logo rosu al formatiei – buze rosii si limba scoasa – amplasat in mai multe zone de pe glob, fara ca orasele sa poata fi identificate cu exactitate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Joe Biden spune ca trebuie evitata o confruntare directa intre fortele americane si cele ruse in conflictul din Ucraina. Un astfel de conflict ar putea duce la Al Treilea Razboi Mondial, mai susține Joe Biden, conform DPA. „Vreau sa fiu clar: vom apara fiecare centimetru din teritoriul…

- Negocierile dintre Ucraina si Rusia au inceput la frontiera polono-belarusa, a scris, pe Twitter, consilierul Mihailo Podoliak pe Twitter, postand o fotografie cu membrii celor doua delegatii la masa negocierilor. Obiectivul delegatiei ucrainene este sa se convina o incetare imediata a focului si coridoare…

- Invadarea Ucrainei de catre trupele rusești pune Europa, din multe puncte de vedere, in alerta. Razboiul care are ca miza cucerirea Kievului deschide tot felul de sertare și uși de dulapuri, pe care europenii le credeau inchise. Iar amenințarea lui Putin cu declanșarea bombei nucleare nu trece deloc…

- Klaus Iohannis a declarat ca riscurile pentru securitatea europeana sunt in continuare la un nivel critic. Acesta face apel la unitate și coordonare in Uniunea Europeana. El a facut aceasta declarație in contextul tensiunilor de la granițele Ucrainei și in condițiile in care liderii statelor UE discuta…

- NATO este ingrijorata ca Rusia ar putea incerca sa creeze un pretext pentru o invazie in Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, comentand informatiile privind bombardamente peste linia armistitiului din regiunea Donbas din estul Ucrainei, opinie impartasita si de ministrul…

- Valul Omicron crește vertiginos și in Bulgaria, iar 90% din pacienții de la ATI sunt nevaccinați. Sofia și-a schimbat insa strategia pandemica, impunand acum noi restricții in funcție de gradul de ocupare al secțiilor ATI dintr-o regiune și ignorand numarul zilnic de cazuri noi, potrivit publicației…

- Ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, a fost testat pozitiv la Covid-19 dupa apariția unor simptome ușoare, joi, transmite presa franceza. El a anunțat aceasta veste pe contul sau de Twitter, explicand ca se afla in spațiile de izolare din minister, de unde va continua sa-și exercite funcția…

- David Sassoli, președintele Parlamentului European, a murit marți dimineața, fara a se anunța deocamdata cauza morții. Conform New York Times , era internat in Italia din cauza unor probleme legate de sistemul sau imunitar. David Sassoli, președintele Parlamentului European, a murit marți in Italia,…