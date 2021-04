Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 21 aprilie 2021, Secretarul de stat in Ministerul Educației, Radu Szekely, va participa la un eveniment organizat de catre Inspectoratul Școlar Județean Cluj, in cadrul Campaniei naționale de informare “Vaccinare și Testare pentru invațare!”, alaturi de reprezentanți ai autoritaților publice…

- Fostul presedinte Donald Trump va incerca sa revina in lumina reflectoarelor pe scena politica americana intr-un discurs la o intilnire importanta a conservatorilor, a declarat o sursa familiarizata cu planurile liderului republican, transmite duminica Reuters, citat de Agerpres. Pe 28 februarie, Donald…

- Casa Alba a afirmat joi ca furtunile de zapada extreme din Texas si alte regiuni ale Statelor Unite ar putea fi provocate de schimbarile climatice, fiind o dovada ”ca nu suntem pregatiti adecvat pentru acestea”, transmite Reuters potrivit news.ro. Consilierul pentru securitate interna al Casei…

- Deși autoritațile din Ialomița au transmis catre Ministerul Agriculturii toate documentele privind calamitațile provocate de seceta pentru culturile inființate pe terenurile din județ in primavara anului 2020, ajutoarele financiare inca nu au fost stabilite. Reprezentanții din teritoriu ai Ministerului…

- Bitcoin a urcat marți la un nou maxim istoric, in condițiile in care investiția Tesla Inc in criptomoneda a facut ca investitorii sa considere ca aceasta va deveni o clasa de active obișnuita atat pentru companii, cat și pentru administratorii financiari, relateaza Reuters.

- Atenție! Din cauza vantului puternic, instalațiile de transport pe cablu circula cu viteza redusa spre Postavarul, anunța reprezentanții Serviciului Public Local Salvamont Brașov. Din pacate, din cauza vantului, telecabina Capra Neagra nu circula, iar telegondola și telecabina Kanzel circula cu viteza…

- Polonia a identificat primul sau caz de COVID-19 la nurci, a anuntat Ministerul Agriculturii din aceasta tara. Asta sporeste ingrijorarile cu privire la masurile costisitoare de sacrificare in cadrul unei industrii cu peste 350 de ferme, informeaza astazi Reuters. Autoritatile din mai multe state au…

- Dupa ani buni se schimba conducerea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dambovița. Ionela Sandu, fostul inspector șef Post-ul Schimbare la Protecția Copilului Dambovița! Ela Sandu va fi noul director al instituției apare prima data in Gazeta Dambovitei .