- Roger Stone, un vechi apropiat si confident al presedintelui Donald Trump, a fost gasit vinovat vineri de sapte capete de acuzare cu privire la mintirea Congresului, obstructionarea justitiei si influentarea martorilor, de catre un juriu, la un tribunal federal de la Washington, relateaza CNBC.

- Comisiile din Camera Reprezentanților SUA care conduc ancheta privind destituirea președintelui Donald Trump au spus marți ca l-au chemat pe Mick Mulvaney, șeful cabinetului Trump, sa depuna marturie pe 8 noiembrie, relateaza Reuters. ”Pe baza dovezilor strânse în ancheta privind…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si-ar putea anula vizita la Washington de saptamana viitoare, ca protest fata de voturile Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA pentru adoptarea de sanctiuni impotriva tarii sale si pentru recunoasterea genocidului armenilor, au declarat luni agentiei…

- Ministrul american al energiei Rick Perry nu va preda documente referitoare la rolul sau in afacerea Ucraina, solicitate de congresmenii democrati ca parte a anchetei de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump, conform informatiilor aparute in mass-media americana, transmite Reuters. Pe 10 octombrie,…

- Presedintele american Donald Trump este investigat pentru ca l-ar fi presat pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa il ancheteze pe fostul vicepresedinte al SUA Joe Biden, iar daca acest lucru se va dovedi adevarat, punerea sa sub acuzare ar fi singura optiune, a declarat duminica presedintele…

- Fostul director de campanie si apropiat al lui Donald Trump, Corey Lewandowski, si-a aparat marti cu tarie seful si i-a atacat pe democrati, dar a evitat in mod repetat sa raspunda la intrebarile acestora, intr-o audiere haotica intr-o comisie Congresului care analizeaza daca presedintele trebuie pus…

- Donald Trump ar putea bloca un ajutor militar in valoare de 250 de milioane de dolari destinat Ucrainei. Banii destinați luptei cu separatiștii ar putea fi direcționați spre alte destinații. Doi oficiali de rang inalt din cadrul Administratiei de la Washington au declarat pentru Reuters ca ”Presedintele…