Stiri pe aceeasi tema

- Se retrage din tenis?! Roger Federer a dat unul dintre cele mai clare semne ca este pregatit pentru viața de dupa tenis. Maestrul elvețian a recunoscut ca este „fericit cu lucrurile marunte” atunci cand este acasa. Roger Federer este de 20 de ori caștigator al unui Grand Slam. Elvețianul nu a mai jucat…

- Roger Federer (40 de ani) susține, intr-un interviu acordat presei olandeze, ca momentul retragerii e extrem de aproape și ca nu mai simte aceeași motivație pentru a reveni pe teren. Federer, care va implini 41 de ani luna viitoare, pe 8 august, nu a mai jucat de la ediția din 2021 de la Wimbledon,…

- Marele campion Roger Federer a fost ”șters” din clasamentul ATP, asta pentru ca nu a mai evoluat de un an de zile și nu a mai acumulat puncte. In aceeași zi, Federer a explicat ca tenisul nu mai este o prioritate pentru el și nu crede ca va mai reveni. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Nu a mai disputat un meci oficial de un an de zile (de la Wimbledon 2021), problemele de sanatate dandu-i mari batai de cap (trei operații la genunchi). Roger Federer a vorbit pentru Algemeen Dagblad despre retragerea din tenis, un episod care pare mai aproape decat oricand.

- Tenismanul elvetian Roger Federer nu figureaza in clasamentul ATP anuntat luni, lucru care nu i s a mai intamplat din septembrie 1997. Jucatorul nu a mai participat la niciun turneu in ultimele 12 luni, de la editia trecuta de la Wimbledon.Pe 22 septembrie 1997, Federer era la locul 803 mondial. Ulterior,…

- John Isner, 37 de ani, 2,08 m, a doborat recordul mondial de ași in circuitul masculin, in partida cu italianul Janick Sinner (4-6, 7-6/ 5, 6-3), din turul al treilea de la Wimbledon 2022, informeaza ATP Tour . In cariera sa, americanul a servit 13.729 de ași. „Este ceva de care sunt foarte mandru”,…

- Marele campion elvețian Roger Federer susține ca va incerca sa revina pe terenul de tenis cu ocazia Laver Cup și a turneului de la Basel. Totuși, Federer a explicat ca urmatoarele 3-4 luni sunt decisive pentru viitorul sau pe terenul de tenis și ii vor defini viitorul. Fii la curent cu cele…

- Lionel Messi este cel mai bine platit sportiv din lume in anul 2022. Legendarul argentinian a avut parte de un prim sezon dificil la Paris Saint-Germain, dupa plecarea sa șocanta de la Barcelona, noteaza The Sun. Dar a continuat sa incaseze bani de la noul sau club și de la diverși sponsori. Iar acest…