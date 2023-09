Stiri pe aceeasi tema

- ”O aeronava wide-body, Airbus A330-200, va intra, pana la sfarsitul acestui an, in flota HiSky. Aeronava, cu o autonomie de zbor de peste 13.400 km, va fi prima de acest tip inregistrata in Romania. HiSky devine astfel singurul operator roman care va efectua curse regulate long courier, dupa o perioada…

- Oamenii de știința specializați in arheologie din Vrancea au descoperit o stratificare de cenușa vulcanica ca rezultat al erupției vulcanului Campi Flegrei din Italia, un eveniment ce a avut loc acum aproximativ 39.000 de ani.Situat la aproximativ 20 de kilometri vest de mult mai cunoscutul Vezuviu,…

- Vremea care a facut prapad in Europa se indreapta spre Romania și urmeaza noi zile cu probleme, conform prognozei meteo. „Avem toata gama de fenomene care insoțesc instabilitați puternice. Este o situație in care Romania este la contactul a doua mase de aer cu temperaturi opuse. Avem influența unui…

- Producatorul de vehicule Jeep, Dodge, Peugeot si de alte marci a inregistrat in trimestrul doi venituri nete de 98,4 miliarde de euro (108,8 miliarde de dolari) si un profit net de 10,9 miliarde de euro. Compania si-a confirmat estimarile pentru 2023 in timp ce si-a majorat perspectivele de crestere…

- 62.000 de persoane au murit in Europa in 2022 din cauza valului de caldura accentuat, arata un studiu al publicației Nature Medicine. Cercetatorii arata ca cea mai afectata țara de valul de caldura a fost Italia, insa și Romania a inregistrat 110 decese in randul femeilor și 135 in randul barbaților.…

- Peste 100 de mașini și aproape 200 de turiști din Germania și Suedia au ramas blocați pe un drum din Campu lui Neag, care este greu accesibil pentru autoturisme, dar care nu are nici o restricție de acest fel. Cand au vazut ca nu mai pot inainta, turiștii au chemat in ajutor autoritațile. Potrivit stiri.tvr.ro…

- Primul satelit european care capteaza imagini ale fulgerelor a transmis primele sale animatii. Acesta a fost lansat in decembrie 2022 pentru a detecta si a prognoza furtunile violente care se produc deasupra Europei si Africii. Anuntul a fost facut luni de agentia europeana pentru sateliti meteorologici,…

- Cel mai mare transportator aerian low-cost din Europa a comandat pana la 300 de avioane Boeing, deoarece incearca sa profite de revenirea traficului aerian in urma pandemiei de Covid-19, iar compania considera ca exista cerere pentru noi rute in Europa de Est. ”Vrem sa ne concentram foarte mult pe aceasta…