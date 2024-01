Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis avertizari cod roșu și cod portocaliu de vreme rea și fenomene meteo extreme, in mai multe țari, acolo unde se manifesta furtuna. Europa este brazdata de o furtuna care face ravagii. Meteorologii au emis avertizari pentru luni in țari precum Irlanda, unde s-a emis Cod roșu, cu rafale…

- Formația timișoreana Dordeduh a anunțat ca va susține cateva concerte in Europa, primul lor eveniment din aceasta serie de recitaluri din 2024 urmand sa se desfașoare in orașul Plzen din Cehia, in data de 8 februarie. Celelalte concerte anunțate in cadrul acestui turneu vor avea loc in Berlin, Praga,…

- Parul lung sau scurt? Cu sau fara barba? Folosind inteligența artificiala, poliția a publicat posibile pozele ale lui Vilem Kovac, 49 de ani, un traficant ceh de droguri, aflat pe lista celor mai urmariți infractori din Europa, informeaza Blesk.Dosarul Krone, legat de traficul a tone de cocaina și hașiș…

- Anul trecut, la nivelul Uniunii Europene, 34% din toate noptile petrecute in unitatile de cazare turistica au avut loc in doar doua luni: iulie si august, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres.In aproape trei din patru regiuni UE de nivel 2 din Nomenclatorul…

- Formația greceasca Dury Dava va susține un concert la Timișoara, inclus in turneul lor european, recitalul din orașul nostru urmand sa se desfașoare sambata, 25 noiembrie, de la ora 20, la Manufactura. Dury Dava este o trupa greceasca formata din cinci membri, care a luat naștere in 2016, la Atena.…

- Selectionata Romaniei s-a clasat pe locul 5 la Campionatul European de rugby Under-18 de la Praga, dupa ce a invins formatia Belgiei cu scorul de 22-20 (8-13), sambata, in partida pentru pozitiile 5-6, informeaza Agerpres . „Stejareii“ au reusit trei eseuri, prin Mario Perici, Antonio Mitrea si Rares…

- Sase camioane care transportau in total peste 72 de tone de deseuri, aduse din trei tari europene, au fost blocate de autoritatile romane sa intre in tara pe la frontiera de vest, potrivit Agerpres.Camioanele au fost verificate la Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac II si Bors II si erau conduse…

- Formația timișoreana JazzyBIT va susține doua concerte tocmai in indepartata China. Teodor Pop, Mihai Moldoveanu și Szabo Csongor-Zsolt vor canta, in luna noiembrie 2023, in legendarul Blue Note Jazz Club, de la Beijing și Shanghai.