Guvernul Ciolacu a realizat vineri o rocada a diplomaților romani plecați in misiuni internaționale. In ședința de Guvern de vineri au fost adoptate 15 hotarari privind desemnarea unor consuli generali de a-și exercita atribuțiile in diverse orașe importante ale lumii: Barcelona, Bari, Bonn, Hong Kong, Madrid, Marsilia, Milano, Montreal, Munchen, Roma, Sevilla, Stuttgart, Varșeț, Szeget […] The post Rocada consulilor. Printre numiri, fiul lui Miron Mitrea și fiica unui acționar Teldrum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .