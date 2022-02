ROCA X şi-a dublat anul trecut numărul tranzacţiilor şi valoarea acestora şi şi-a triplat capitalul de la 4 la 12 milioane euro “In 2021 ROCA X si-a dublat numarul de tranzactii si valoarea acestora: a investit 3,5 milioane de euro in 7 startup-uri noi si a avut 10 runde de follow on. Acestor reusite li se alatura triplarea capitalului disponibil de la 4 la 12 milioane euro si inregistrarea EuVECA ce permite echipei de management a ROCA X administrarea de portofolii de fonduri cu capital de risc de pe teritoriul Uniunii Europene. In 2022 s-a inregistrat cea mai mare tranzactie a ROCA X, prin care a contribuit cu 900.000 euro la accelerarea adoptiei pe piata din US a BunnyShell. „In 2021 ne-am depasit estimarile. Tot ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

