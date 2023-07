Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA a virat suma de 109.554.426,77 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 173 de obiective de investitii realizate prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR .Potrivit MDLPA, suma a fost transferata catre beneficiarii…

- Actionarii, Ion Dumitrache si Ioana Florentina Dumitrache au hotarat incetarea mandatului de administrator si a calitatii de membru al Consiliului de Administratie ale Ramonei Petre Ulterior, s a procedat la numirea unui nou administrator si membru in Consiliul de Administratie in persoana Ana Mariei…

- Spania preia presedintia UE, sambata. Spania preia presedintia UE intr-o perioada in care situatia este tulbure in tara, in iulie urmand sa aiba loc si alegeri la nivel national. Cu toate acestea, premierul spaniol Pedro Sanchez a dat asigurari ca alegerile parlamentare anticipate de la sfarsitul lunii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede posibilitatea decontarii, de la 1 ianuarie 2024, prin decizie a Consiliului local, a cheltuielilor de transport functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarilor si din institutiile si serviciile…

- Sinagoga din Constanța, bijuteria arhitectonica paraginita din centrul istoric al orașului, revine la viața mulțumita unei investiții de 1,5 milioane de euro pe care o face Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Naționala de Investiții.

- Deputatul Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei pentru Administrație, l-a audiat pe ministrul propus la Dezvoltare Comisia pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului, al carei președinte este deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu, a acordat azi aviz favorabil lui Adrian Ioan…

- Constantin Gabriel Bunduc, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost numit membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA, in baza Hotararii nr. 4 din 23 martie 2023 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor. In prezent,…

- Membru al Academiei Oamenilor de Știința din Romania și Președinte al Asociației pentru Cultura Florii-Soarelui, constanțeanul Dumitru Manole a trecut astazi prin clipe de groaza. Un elicopter a zburat pe deasupra locuinței sale din centrul orașului și a