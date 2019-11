Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda declarațiilor belicoase de vineri, cand ii transmitea omului sau de incredere cu care a fost in concediu, Ioan Nasleu, ”sa fi prieten in același timp și cu mine și cu oameni filmați in timp ce se drogheaza, nu se poate”, astazi, primarul Timișoarei, Nicolae Robu a avut in continuare o atitudine…

- Panica in lumea interlopa din Timișoara dupa lovitura devastatoare reușita in cadrul operațiunii DIICOT care a vizat gruparea condusa de Lucian Boncu, prietenul de chefuri a lui Ioan Nasleu, omul de incredere al primarului Robu. Va reamintim ca anchetatorii au adunat probe zdrobitoare dupa ce au instalat…

- Dupa ce a fost audiat ca martor la DIICOT Timișoara in dosarul in care procurorii anti-mafia investigheaza mai multe cazuri de violențe comise de gruparea lui Lucian Boncu, inclusiv sechestrarea și maltratarea unui barbat intr-un club de jocuri, Ioan Nasleu s-a dus la Fashion Week. Un cititor PRESSALERT.ro…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a gasit o noua varianta ca sa se laude ca face totul pentru oraș – s-a dus, astazi, cu trotineta pentru a vedea cum se desfașoara lucrarile pe șantierul din zona centrala a orașului care a devenit un adevarat coșmar pentru șoferi dupa inchiderea mai multor bulevarde…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, s-a declarat, astazi, ”extrem de indignat” de situația de la Cimitirul Eroilor, unde iarba acopera mormintele celor care au murit in decembrie 1989, iar flacara ”eterna” a fost stinsa pentru ca municipalitatea nu a platit factura pentru gaz metan. ”Este inadmisibil.…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a dovedit, inca o data, faptul ca face orice ca sa iși asume orice investiție din oraș, chiar daca nu are nicio legatura cu asta. Ultimul obiectiv – proaspat inauguratul Iulius Town, o investiție de peste 420 de milioane de euro. Intr-un dialog cu un cetațean nemulțumit,…

- Primarul Timișoarei spune ca este revoltator ca exista ambrozie in Timișoara și ca anul acesta s-a incercat mai mult ca oricand sa se intervina preventiv, insa nu s-a facut fața. Scuze exista mereu, iar cea inițiala a fost ploaia, care a facut ca vegetația sa creasca in neștire, iar firmele de spații…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, s-a reintors din concediu, iar primul lucru pe care l-a spus in conferința de presa, astazi, a fost ca ”nu pot sa stau niciodata in concediu. Sunt conectat. Interacționez foarte strans cu directorii din primarie”. Edilul a anunțat ca la podul Dragalina ”suntem intr-o…