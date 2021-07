Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat, vineri, la Timișoara, ca este enervant faptul ca USR PLUS a fost implicat in razboiul celor doua tabere din PNL. Ghinea a spus ca in data de 28 august se va discuta, la nivelul USR PLUS, in cadrul unei ședințe, despre viitorul…

- Peste 11.000 de proiecte cu fonduri europene, pe cadrul financiar 2014-2020, sunt finalizate sau inca in derulare, iar peste un miliard de euro au fost platiti beneficiarilor si trimisi spre decontare la Comisia Europeana (CE), in primele sase luni ale anului, a scris, miercuri, ministrul Investitiilor…

- ​Comisia Europeana ar fi criticat din nou Planul românesc de Redresare și Reziliența (PNRR), a susținut, vineri, europarlamentarul PSD (S&D) Victor Negrescu, dar ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (fost europarlamentar USR-PLUS/Renew Europe), a afirmat ca ministerul…

- Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a continuat pe Facebook atacul indreptat impotriva liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, dupa un schimb dur de replici in Parlamentul Romaniei. Plenul Camerei Deputatilor s-a intrunit, luni, pentru a dezbate motiunea simpla a PSD…

- Cristian Ghinea a precizat, la dezbaterile de luni, ca a citit textul motiunii si este un banc prost. El i-a recomandat liderului PSD Marcel Ciolacu, sa nu publice textul pe Facebook pentru ca ii va fi suspendat contul pentru fake-news. In replica, deputatul social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat…

- Rata de absorbție a fondurilor europene de catre Romania și marja curenta a statelor europene au fost prezentate in mod deliberat greșit de Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, de la tribuna Parlamentului. Intrebat de Puterea.ro de ce a facut-o, s-a scuzat ca „așa erau informațiile”…

- Intr-o postare pe Facebook, secretarul Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura a Camerei Deputaților, ieșeanul Vasile Toma, solicita demisia ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, useristul Cristian Ghinea. ”Pentru domnul Cristian Ghinea, am un singur cuvant: DEMISIA!!”,…

- Romania a depus oficial Planul National de Rezilienta si Redresare la Bruxelles si urmeaza evaluarea oficiala a Comisiei Europene, a anuntat, luni, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, intr-un videoclip postat pe Facebook. "Am trimis PNRR-ul la Bruxelles, adica in sistemul…