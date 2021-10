Stiri pe aceeasi tema

- OPEC+ a convenit luni sa respecte acordul convenit in iulie, care prevede o crestere lunara a livrarilor de petrol cu 400.000 de barili pe zi pana cel putin in aprilie 2022, etapizand eliminarea restrictionarii productiei cu 5,8 milioane de barili pe zi. Cotatia petrolului Brent a crescut cu 1,6%, la…

- Grupul de Comunicare Strategica a precizat ca numarul record de 2.559 de noi cazuri Covid raportate luni vine dupa prelucarea a 2.083 de teste RT-PCR și 6.624 teste rapide antigenice și a alocarea a „aproximativ 1400 de cazuri care erau nealocate”, intr-un comunicat de presa. Bucureștiul a inregistrat…

- In ultimele 24 de ore, in municipiul Suceava s-au inregistrat nu mai puțin de 215 de cazuri noi de coronavirus. In total au fost testate 2.053 de persoane. Creștere este mai mult decat alarmanta, avand in vedere ca luni au fost 62 de imbolnaviri. Rata de infectare in județ a crescut la 1,17 de cazuri…

- Inflatia din zona euro ar putea atinge cel mai ridicat nivel, de 3,2%, in ultimul trimestru al acestui an inainte de a se retrage la sub 2% pana la mijlocul anului viitor, arata un sondaj realizat de Bloomberg cu participarea unor economisti. Estimarile concorda cu insistentele presedintei…

- Creștere brusca a numarului de cazuri COVID in ultimele 24 de ore. Dupa ce in zilele precedente in județul Bacau erau 30-40 de cazuri zilnice, la ultima raportare numarul acestora a ajuns la 71, din 559 de probe recoltate. Statistica oficiala a DSP... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dupa o vara tumultuoasa din punct de vedere politic, marcata de premisele unui val 4 crunt de COVID și o retragere foarte contestata din Afganistan, ratingul de aprobare al președintelui Joe Biden a scazut pentru prima oara sub 50% in randul americanilor,

- „Cred ca a vrut sa dea senzatia ca stapaneste bine domeniul si a gresit intr-un mod nepermis pentru un ministru de Finante”, spune analistul economic Emilian Duca, dupa ce Dan Vilceanu a declarat ca inflatia nu este la nivel record si nici nu este de 5%, contrazicand datele oficiale ale BNR, noteaza…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, intr-o conferința de presa, ca in Europa s-a constatat o creștere a numarului infecțiilor cu noul coronavirus. „In saptamana 11-17 iulie, la nivel european s-a constatat o crestere cu 64,3% (a numarului infectiilor).…