ROBOR la 3 luni stagnează. Cum va fi influențată valoarea IRCC Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate de populatie inainte de luna mai 2019, precum si pentru creditele companiilor in lei, a ramas ieri la 6,40%. Conform datelor furnizate de BNR și citate de Ziarul Financiar, indicele ROBOR la 3 luni a avut un trend preponderent descendent de la inceputul lui 2023, cu toate ca au mai existat momente de stagnare, potrivit datelor BNR. Evolutia ROBOR este influentata de mai multi factori dintre care cei mai importanti se refera la politica monetara a BNR, lichiditatea de pe piata, inflatia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

