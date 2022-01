Robor la 3 luni bate noi recorduri. Scumpiri uriașe la creditele în lei ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns la 3,03% pe an, astazi, de la 3,01%, fața de ieri, arata datele BNR. ROBOR la 6 luni, folosit in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut la 3,15%, de la 3,14% pe an in ziua anterioara. ROBOR la 12 luni a crescut la 3,24% pe an, de la 3,23% in ședința precedenta.Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), se situeaza la 1,17% pe an, fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

