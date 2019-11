Stiri pe aceeasi tema

- Noul album byron, ce va fi lansat in București pe 9 noiembrie la Arenele Romane, este un album despre noi, despre Romania, dedicat n o u a . “Noua” – un carusel muzical cu 12 piese despre emigranți, dar și despre noi, cei ramași acasa. Un album despre inconștientul colectiv, despre taceri și mersul…

- Hit-ul „Strazile din București” primește o reinterpretare acustica cu ajutorul lui Florian Rus, reinterpretare care subliniaza cumva sentimentul melancolic ce a stat la baza piesei. Piesa originala, in colaborare cu MIRA, se bucura de succes atat in digital, cat și la radio. A intrat aproape imediat…

- De la prima punere in scena pe Broadway, in 1956, și pana astazi, musicalul „My Fair Lady” continua sa cucereasca generații intregi de spectatori, fiind denumit de critici „musicalul perfect”. Daca doriți sa petreceți o seara relaxanta, plina de umor, in compania familiei sau a prietenilor, va propunem…

- Gryffin colaboreaza din nou cu Gorgon City, renumitul duo britanic de producatori și lanseaza „Baggage” feat. AlunaGeorge, o piesa molipsitoare, ce va fi inclusa pe viitorul album semnat Gryffin, intitulat „Gravity”. Ritmurile hipnotice, care iți raman instant intiparite in memorie, denota faptul ca…

- Sambata, pe 19 octombrie, Bosquito va asteapta la Arenele Romane din Bucuresti (cort incalzit) la un eveniment cu totul si cu totul special: o lansare de album! Fanii vor avea parte de un sound diferit, electric dar care pastreaza spiritul care a consacrat trupa, alaturi de o productie inovatoare. Formatia…

- „Este un fel de deja vu, il am si eu, il ai si tu” VUNK lanseaza single-ul „Deja vu”, titlu omonim cu mega-concertul de pe 16 octombrie de la Sala Polivalenta din Bucuresti. Piesa va fi inclusa pe urmatorul album al formatiei, „Domnul Portocaliu si Masina Timpului”, care va fi lansat tot atunci, in…

- “Timișoara Film Society” va invita la “Cinema City”, din 11 octombrie in Timișoara, Cluj și București, pentru a viziona filmul romanesc de lung metraj “Pisica Verde”, Bazat pe o piesa de teatru scrisa de Elise Wilk, piesa considerata una dintre cele mai valoroase opere ale teatrului romanesc. „Am dorit…