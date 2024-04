Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda italian Roberto Cavalli, designer al vedetelor timp de zeci de ani datorita pieilor sale de piton si imprimeurilor extravagante, a murit vineri, la varsta de 83 de ani, a informat presa italiana. Agentia italiana ANSA a precizat ca designerul a murit la domiciliul sau din orasul natal…

- Creatorul de moda și antreprenorul Roberto Cavalli a murit vineri, 12 aprilie, la domiciliul sau din Florența, la varsta de 83 de ani, a informat agenția italiana ANSACavalli, care lasa in urma 6 copii, era bolnav de mai multa vreme, iar starea sa de sanatate s-a agravat in ultima luna. Alaturi de legendarul…

- Aura Urziceanu ar fi ajuns intr-un azil, din Toronto. La 77 de ani, solista aflata in istoria jazz-ului mondial, este afectata de Alzheimer. Artista ce a inregistrat colaborari cu giganții Quincy Jones, Duke Ellington, Thad Jones ori Ella Fitzgerald locuiește de mai bine de jumatate de secol in Canada.…

- De curand, luxosul apartament din Franta al celebrului creator de moda Karl Lagerfeld a fost scos la licitație și vandut pentru zece milioane de euro, aproape dublu pretului initial. Iata cum arata locuința in care a stat regretatul designer!

- Trei copii mici au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, iar mama minorilor, in varsta de 32 de ani si originara din Romania, a decedat in timp ce era transportata la spital, au informat vineri pompierii, scrie Agerpres. Femeia si copiii ei – doi…

- Un apartament futurist de 260 de metri patrati cu trei camere si un dressing de peste 50 de metri patrati: apartamentul privat parizian al creatorului de moda german Karl Lagerfeld, decedat in februarie 2019, va fi scos la licitatie in 26 martie, a anuntat marti biroul notarial insarcinat cu vanzarea,…

- Doi soți, cu varste de aproximativ 80 de ani, au murit in dimineața zilei de luni dupa ce apartamentul din municipiul Suceava in care locuiau a luat foc. Tragedia s-a petrecut intr-un bloc de pe strada Alexandru cel Bun iar apartamentul unde locuiau cei doi era situat la etajul unu.Din primele ...

- Doi soți, cu varste de aproximativ 80 de ani, au murit in dimineața zilei de luni dupa ce apartamentul in care locuiau a luat foc. Tragedia s-a petrecut intr-un bloc de pe strada Alexandru cel Bun, din municipiul Suceava, iar apartamentul unde locuiau cei doi era situat la etajul unu. Din primele ...