Stiri pe aceeasi tema

- Desființarea Planurilor Urbanistice Zonale va produce haos in Capitala, spune primarul Sectorului 3, Robert Negoița. Robert Negoița i-a dat replica primarului general, Nicușor Dan, la RFI, dupa ce acesta a propus suspendarea PUZ-urilor de la sectoare timp de doi ani, pentru a opri construcțiile de…

- „Consiliul Local Sector 1 a facut o chestiune absolut fireasca si legitima. Avea obligatia din 2004 sa dea cladirile in administrarea spitalelor si le-a dat acum, in 2021. E o operatiune perfect juridica si perfect legitima. Din punct de vedere juridic, municipalitatea din Bucuresti nu a fost niciodata…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca pana acum nu a fost contactat de nimeni in legatura cu situatia celor patru spitale din Sectorul 1 pe care primarie le doreste transferate in administrarea Primariei generale, precizand ca acest subiect nu i-a fost adus in atentie nici de catre Ministerul Sanatatii.…

- Senatoarea Gabriela Firea denunta tentativa primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, de a taia finantarea unor spitale importante, in plina pandemie. Fostul primarul general al Capitalei il acuza si pe succesorul sau, Nicusor Dan, de blocarea unui proiect benefic pentru sanatatea bucurestenilor:…

- Frigul de afara din ultimele zile se resimte in apartamentele locuitorilor Capitalei racordați la sistemul central de termoficare. Care este soluția primarului general Nicușor Dan. Soluția lui Nicușor Dan pentru frigul din București Doi locatari ai Sectorului 1 din Capitala așteapta cu groaza venirea…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoița, cunoscut pentru abuzuri repetate in domeniul gestionarii deșeurilor, a problemelor legate de mediu, dar și pentru cheltuieli nejustificate din fondurile primariei, a propus Consiliului Local al sectorului 3, chiar la sfarșitul anului trecut, adoptarea unei hotarari…

- In timp ce depozitul Glina ramane inchis, Primaria București vrea sa construiasca noi depozite, informeaza Mediafax. In timp ce depozitul Glina ramane inchis de interese obscure, Primaria București și Ministerul Mediului vor sa construiasca noi depozite de deșeuri. Ministrul mediului, apelor și padurilor,…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea , reacționeaza la anunțul actualului primar, Nicușor Dan, cel care a anunțat ca va lasa fara obiect de activitate companiile municipale. Firea considera ca acestea vor ajunge pe mana ”capușelor de dreapta”, care vor suge din bugetul Primariei Capitalei. ”Plicușor…