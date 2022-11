Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a dat carțile pe fața, in momentul in care a fost intrebat cine este cel mai bun antrenor cu care a colaborat de-a lungul carierei. Starul argentinian l-a nominalizat, fara sa stea pe ganduri, pe Pep Guardiola, fostul sau tehnician de la Barcelona din perioada 2008-2012. Messi a ajuns la…

- Lionel Messi nu a stat pe ganduri atunci cand a fost intrebat despre cel mai bun antrenor pe care l-a avut in cariera sa. Starul de la PSG a oferit imediat raspunsul, și a rostit un singur nume: Pep Guardiola. Lionel Messi și Pep Guardiola au lucrat impreuna la Barcelona, timp de patru sezoane, intre…

- Christophe Galtier, antrenorul lui PSG, la picioarele lui Lionel Messi. Starul argentinian a marcat un gol in partida pe care campioana Frantei a castigat-o la scor de neprezentare cu Ajaccio. Celelalte goluri au fost marcate de Kylian Mbappe. Lionel Messi se simte din ce in ce mai bine la PSG. Starul…

- Cristiano Ronaldo este asteptat in locul lui Lionel Messi la PSG, dupa ce a fost scos din lotul lui Manchester United. Starul lusitan pare ca nu mai face parte din planurile lui Erik ten Hag, managerul fiind nemultumit de atitudinea sa. Lionel Messi este asteptat inapoi la Barcelona, la finalul sezonului.…

- Karim Benzema a primit un mesaj superb, din partea iubitei sale, dupa ce a cucerit Balonul de Aur. Atacantul de la Real Madrid a fost felicitat de noua sa partenera de viata. Karim Benzema a cucerit pentru prima data in cariera Balonul de Aur. Starul francez a primit trofeul mult ravnit intr-o gala…

- Barcelona ii va construi o statuie lui Lionel Messi. Starul argentinian, care evolueaza in prezent la PSG, a scris istorie pentru gruparea de pe Camp Nou, iar catalanii vor sa il rasplateasca pentru eforturile sale. Lionel Messi nu doar ca va avea o statuie, dar catalanii incearca din rasputeri sa il…

- Lionel Messi a facut o reverenta in fata lui Kylian Mbappe in ultimul interviu acordat. Superstarul argentinian crede ca internationalul francez ii va calca pe urme si va fi unul dintre cei mai buni jucatori din lume in viitorul apropiat. In varsta de 23 de ani, Kylian Mbappe este cel mai bine cotat…

- E dezastru total pentru Ronald Araujo (23 ani). Vedeta Barcelonei se va opera, astfel ca va rata „El Clasico”, dar si Campionatul Mondial din Qatar. FC Barcelona a anuntat ca fotbalistul Ronald Araujo va fi operat la un tendon de la coapsa dreapta. Interventia chirurgicala va avea loc miercuri, la Turku,…