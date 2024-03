Robert - Ionatan SIGHIARTAU (PNL) - Am luat decizia de a candida pentru presedintia Consiliului Judetean B-N.

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Robert Sighiartau, vicepresedinte PNL, anunta ca a luat decizia de a candida pentru presedintia Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, el precizand ca pozitia sa este ca a fost tot timpul impotriva PSD, inclusiv in aceasta alianta, astfel ca adversarul sau este

- „Cred ca este nevoie de un nou proiect pentru județul nostru. Trebuie sa intram intr-o alta etapa de dezvoltare”, a transmis deputatul Robert Sighiartau. Deputatul Robert Sighiartau a anunțat astazi, intr-un comunicat de presa, ca are intenția sa candideze la funcția de președinte, la Consiliul Județean…

- Aleksander Ceferin, 56 de ani, din septembrie 2016 președintele UEFA, a convins federațiile membre sa voteze pentru schimbarea statutului, permițandu-i sa candideze la al 4-lea mandat, in 2027 # Apoi, la conferința, avocatul sloven a surprins: ”Nu mai candidez peste trei ani” # Razvan Burleanu, propus…

- Fondatoarea Platformei Moldova, fosta Guvernatoarea a Gagauziei, inca nu a luat o decizie daca va participa sau nu la alegerile prezidențiale din toamna lui 2024, dar „nu exclude aceasta posibilitate”. „Pot sa va spun ca ma gandesc la aceasta decizie, discut cu echipa”, a declarat Irina Vlah la UNInterviu…

- Intr-o mișcare surprinzatoare și fara precedent, șeful actual al Consiliului European, Charles Michel, a anunțat ca iși va parasi postul mai devreme decat era prevazut, pentru a se alatura curselor pentru Parlamentul European. Michel va demisiona oficial in luna iulie, iar aceasta decizie impune liderilor…

- La 1 ianuarie 2024, Belgia a preluat de la Spania presedintia rotativa a Uniunii Europene (UE) pentru o perioada de sase luni. Statele membre care detin presedintia Uniunii lucreaza impreuna in grupuri de cate trei, numite „trio-uri”, pentru o perioada de 18 luni. Trio-ul actual este format din Spania…

- Secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gitman a participat vineri, 15 decembrie 2023, la cea de a 47 a Reuniune a Consiliului Ministerial al Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra OCEMN , organizata in sistem videoconferinta de Presedintia in Exercitiu a acestui for de cooperare…

- Casa Alba a reactionat cu ironie la anuntul presedintelui rus Vladimir Putin ca va candida pentru un nou mandat in martie anul viitor, ceea ce l-ar putea mentine la putere pana in 2030, scrie digi24.ro.