- Deputatul liberal Robert Sighiartau și-a anunțat candidatura la președinția Consiliului Județean Bistrița-Nasaud. „Am luat decizia de a candida pentru președinția Consiliului Județean Bistrița-Nasaud. Cred ca este nevoie de un nou proiect pentru județul nostru. Trebuie sa intram intr-o alta etapa de…

- Liderul PMP, Ionuț Simionca a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, ca formațiunea politica pe care o conduce a decis sa retraga sprijinul politic acordat conducerii Consiliului Județean. PMP Bistrița-Nasaud a decis sa retraga sprijinul politic acordat actualei conduceri a Consiliului Județean,…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau a tras un semnal de alarma in legatura cu o problema ingrijoratoare care ține de existența noastra ca națiune. Deputatul Robert Sighiartau s-a referit la recentele date potrivit carora natalitatea aflata in declin, in Romania. „O chestiune care ține de existența noastra…

- Este foarte probabil sa ajungem la soluția comasarii alegerilor, dar, in orice fel de scenariu, PNL este pregatit pentru alegeri, spune purtatorul de cuvant al liberalilor, Ionuț Stroe. „Credem ca avem maturitatea sa guvernam impreuna”, adauga el, informeaza Mediafax. „Este foarte probabil sa ajungem…

- V. Stoica Primarul orașului Baicoi, Marius Constantin, a fost ales, vineri, 26 ianuarie, președinte al filialei Prahova a Partidului Umanist Social Liberal, in cadrul Conferinței județene de alegeri. La evenimentul desfașurat la Palatul Administrativ din Ploiești au fost prezenți, alaturi de președintele…

- Cu peste 30 de milioane de lei, Consiliul Județean Bistrița-Nasaud cumpara 25 de microbuze electrice, pentru transportul la școala al elevilor din județ. Acestea vor avea o capacitate de 16+ 1 locuri. Consiliul Județean a deschis o licitație publica pentru achiziționarea a 25 de microbuze electrice,…

- Intr-un drept la replica, Nicu Cioanca susține ca liderul AUR George Simion a mințit in emisiunea de la Radio Someș in care a fost invitat și unde a susținut ca nu s-a intalnit cu el și cu Gabi Ștefoi la București. Acesta il mai numește pe George Simion „un mascarici” și spune ca nu este interesat sa…

- Președintele rus Vladimir Putin le-a transmis soldaților care au luptat in Ucraina ca va candida din nou la alegerile prezidențiale din 2024, o decizie care ii va permite fostului spion KGB sa ramana la putere cel puțin pana in 2030. Vladimir Putin a transmis ca va candida pentru un nou mandat prezidențial…