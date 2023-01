Stiri pe aceeasi tema

- Robert Glința, cel mai cunoscut inotator roman dupa David Popovici, anunța astazi ca se retrage din inotul profesionist la numai 25 de ani. Cea mai importanta realizare din cariera lui Glința este medalia de aur caștigata in 2020 la Budapesta, Campionatele Europene in bazin olimpic, 100m spate. Robert…

- Inotatorul roman Andrei-Mircea Anghel (24 de ani) a ajuns in semifinalele probei de 50 de metri spate la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt de la Melbourne, dar a fost descalificat pentru incalcarea unei reguli. Cu timpul de 23.12 secunde in serii, Andrei-Mircea Anghel, sportiv legitimat la…

- Sportivul roman Andrei Anghel s-a calificat in semifinalele probei de 50 m spate, joi, la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Melbourne. A fost inregistrat cu al saptelea timp din serii, 23 sec 12/100, informeaza Agerpres . Robert Glinta, care trebuia sa ia si el startul in…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat, miercuri, in finala probei de 100 metri liber, din Campionatelor Mondiale in bazin scurt pentru seniori, de la Melbourne, din Australia. Popovici a obținut al 5-lea timp din semifinale, 45,91 secunde, rezultat ce constituie un nou record mondial de juniori.…

- Un nou record pentru David Popovici. Inotatorul roman s-a calificat miercuri cu al cincilea timp in finala probei de 100 m liber la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt de la Melbourne. A stabilit un nou record mondial de juniori in semifinale, scrie europafm.ro Inca de la inceputul cursei,…

- Sportivii romani Robert Glinta si Andrei Anghel nu au reusit sa treaca de seriile probelor in care au evoluat, marti, in prima zi a Campionatelor Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Melbourne (Australia), potrivt Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- FOTO| La 92 de ani, pe podium la Crosul Unirii 2022: Veronica Negreanu a venit tocmai din Constanța pentru concurs FOTO| La 92 de ani, pe podium la Crosul Unirii 2022: Veronica Negreanu a venit tocmai din Constanța pentru concurs Sportul nu ține cont de varsta. O demonstreaza Veronica Negreanu, o maratonista…