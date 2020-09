Stiri pe aceeasi tema

- "Ma bucur de lucrurile mici la fel cum ma bucur de lucrurile mari. Eram fericita si atunci, sunt si acum. N-am perioade negre de care sa-mi aduc aminte si sa zic: „Vai, ce bine ca am iesit de acolo“. Inainte de „Visele“ nu eram OK financiar, aveam cam 30 de lei in buzunar de cheltuit zilnic. Mergeam…

- Dupa ce Brigitte a luat decizia ca fiul sau, Robert, sa stea in fosta casa a soțului sau, tanarul s-a schimbat complect. Iar acum aflam și noi cum se ințelege Robi cu mama lui Florin Pastrama pentru ca locuiesc impreuna, dar și care este singura dorința a adolescentului.

- Novak Djokovici (1 ATP), a ratat sansa de a castiga al 18-lea Grand Slam din cariera din cauza unui gest necugetat. Sarbul n-a intentionat sa o loveasca pe femeia aflata pe marginea terenului, dar mingea trimisa de el s-a dus insa exact in gatul acesteia! Novak Djokovic, descalificat de la…

- Scandal pe avere, destainuiri uimitoare, durerea de a ramane orfan la o varsta frageda și viața tumultoasa a mamei, tot incercand sa-și gaseasca fericirea – astfel poate fi descris scenariul ajuns recent pe micile ecrane. Spirit justițiar și pe alocuri plin de furie, simțindu-se nedreptațit de parintele…

- Legendarul jucator de tenis a implinit respectabila varsta de 74 de ani. Ilie Nastase, caci despre el este vorba, și-a sarbatorit ziua de naștere intr-o maniera cat mai eleganta cu putința, in LOFT Mamaia, alaturi de soție. Imaginile contrasteaza perfect cu disputa din shaormerie, dintre Brigitte și…

- Scandalul din cadrul familiei Pastrama este departe de a se incheia. In urma cu o saptamana, bruneta si-a reclamat propriul fiu la Poliție și l-a acuzat ca ar fi vandalizat casa alaturi de un grup de prieteni. Mai mult decat atat, ea a susținut ca totul s-a intamplat pe fondul consumului unor substanțe…

- Scandalul continua intre soția lui Florin Pastrama și fiul ei. Robert a marturisit cum a fost cea mai grea perioada din viața, atunci cand a fost nevoit sa doarma in parc. Acum fiul lui Brigitte mai are o singura dorința, pe care spera sa o vada implinita.

- Brigitte Pastrama face dezvaluiri șocante, dupa ce a ajuns la Poliție din cauza fiului ei. Vedeta a povestit ca Robert se drogheaza de la 14 ani și ca diversele lui probleme cu legea ar fi fost adevaratul motiv al divorțului de Ilie Nastase.