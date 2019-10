Robbie Williams l-a provocat pe Liam Gallagher la un meci de box

Stiri pe aceeasi tema

- Robbie Williams l-a provoacat pe cantarețul Liam Gallagher la un meci de box, insistand ca lupta sa fie "profesionista", fara "echipament de protecție pentru cap", reinnoind astfel oferta pe care a facut-o in urma cu aproximativ doua decenii, la gala Brit Awards din 2000, potrivit contactmusic.net,…

- Familia lui Gino Iorgulescu a transmis astazi un nou comunicat, la doua zile dupa ce Mario, fiul sau, a provocat un grav accident in Capitala, soldat cu un mort. Mario, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania, a fost implicat, zilele trecute, intr-un grav accident…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – judetul Satu Mare – au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca BMW, care figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritațile din Italia. Ieri, 07 septembrie a.c., in jurul orei 11.30, la Punctul de Trecere…

- Un barbat beat și fara permis a provocat un accident in comuna Campuri din Vrancea, dupa ce s-a ciocnit de o mașina parcata. In autoturismul pe care-l conducea se afla un copil de opt ani care a fost grav ranit. Accidentul a avut loc, vineri seara, in comuna Campuri, dupa ce un tanar de 35 de ani, aflat…

- O persoana a murit in statul american Illinois in contextul valului de afectiuni pulmonare asociate consumului de tigarete electronice, au anuntat vineri oficiali din domeniul sanatatii din aceasta tara, citati de DPA.

- Garda de Intervenție Blaj a intervenit cu 1 ASAS și o ambulanța SMURD, la un accident rutier petrecut pe DJ 107, intre Sancel și Lunca Tarnavei. Potrivit ISU Alba, in evenimentul rutier au fost implicate 3 autoturisme și a rezultat o victima. Ttraficul este blocat pe ambele sensuri. Din primele cercetari…

- Un incendiu violent a izbucnit in timpul nopții de luni spre marți la Bamboo, unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Mamaia. Localul a fost mistuit de flacari. Pompierii au intervenit cu noua echipaje de stingere. Din primele informatii, nu au fost inregistrate victime.

- Un accident produs, marti dupa-amiaza, pe DN 2E85, in Posta Calnau, s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Este vorba despre coliziunea intre doua autoturisme care mergeau in aceeasi directie.