Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul britanic Robbie Williams a facut injectii cu testosteron pentru a scapa de depresie, a dezvaluit sotia acestuia, actrita Ayda Field, informeaza contactmusic.com, citat de Mediafax.Pe cand avea 30 de ani, starul muzicii pop a aflat de la medici, care il tratau pentru depresie, ca aceasta ar…

- Robbie Williams a scapat de problemele psihice cu ajutorul injecțiilor cu testosteron, a dezvaluit soția sa, actrița Ayda Field, in emisiunea de televiziune “Loose Women”, de pe postul ITV Actrița a povestit ca soțul ei a aflat, pe cand avea 30 de ani, ca sufera de depresie, iar medicii au decis sa-i…

- Cantaretul britanic Robbie Williams a facut injectii cu testosteron pentru a scapa de depresie, a dezvaluit sotia acestuia, actrita Ayda Field, informeaza contactmusic.com. Pe cand avea 30 de ani, starul mu...

- Cantarețul britanic Robbie Williams a facut injecții cu testosteron pentru a scapa de depresie. Secretul care a fost ținut ascuns pana de curand a fost facut publice de soția artistului, actrița Ayda Field. (Promotiile zilei la monitoare) Citește și: Robbie Williams a aratat degetul mijlociu la ceremonia…

- Mai sunt doar doua zile pana la inceperea Campionatului Mondial 2018 și Robbie Williams a anunțat ca va fi prezent in Rusia pentru a canta in deschidere. Cantarețul britanic Robbie Williams va canta in deschidere la Cupa Mondiala FIFA 2018 ce se va disputa la Moscova in perioada 14 iun. 2018 – 15 iul.…

- Cantaretul britanic Robbie Williams a primit cadou o cultura de marijuana de la sotia sa, actrita americana Ayda Field. Artistul nu a facut un secret din faptul ca ii place sa fumeze marijuana, iar acum are intregul sprijin al sotiei sale, Ayda Field, care a amenajat o cultura in subsolul…

- Cantaretul britanic Robbie Williams a primit cadou o cultura de marijuana de la sotia sa, actrita americana Ayda Field, cu ocazia aniversarii casatoriei, potrivit lui Big Narstie, care a vizitat proprietatea cu pricina, in 2017, cand a colaborat cu Robbie la piesa ‘Go Mental’, informeaza contactmusic.com.…