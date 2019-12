Road trip-uri spectaculoase in Europa: de la fiordurile si cascadele nordice la muntii spanioli si gastronomia traditionala

Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a pierdut cu Wolverhampton, scor 2-3. Pep Guardiola a fost invins doar de doi antrenori in cariera de doua ori in același sezon: de Antonio Conte (Chelsea, 2016-2017) și Nuno Espirito Santo (Wolverhampton, 2019-2020). Ce i se intampla lui Guardiola in acest sezon de Premier League pare…

- Romania practica o silvicultura traditionala, care a luat ce a fost mai bun din Europa, iar greselile care se mai fac pot fi indreptate prin colaborare si adoptare de bune practici, a declarat, miercuri, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, Gheorghe Mihailescu, intr-o conferinta…

- Jandarmii francezi au arestat zece romani acuzati ca au jefuit camioane din mers, printr-o metoda spectaculoasa. Urcat pe o masina care urmarea camionul, unul dintre ei forta usile. Apoi, o duba cu o trapa...

- Naționala de rugby a Africii de Sud a caștigat al treilea titlu mondial, reușind sa treaca de Anglia, in finala, 32-12. Este al 8-lea trofeu adjudecat de echipele din emisfera sudica. Europa ramane cu unul singur. Ediția a noua a Cupei Mondiale de rugby, desfașurata in premiera in Asia, a adus multe…

- Munții noștri aur poarta... Nu mergem mai departe pe ideea poetului, ca “ noi cerșim din poarta-n poarta “. Deși ar fi de actualitate și de comentat. Ne agațam doar de primul vers. Și incepem cu reproșul ca, mulți ne fandosim sa mergem, aiurea, la alții, pe alte meleaguri, in concedii, cautand relaxare…

- 'Omul care face agricultura in Romania, ca face business, trebuie sa aiba acelasi cost de finantare pe care il au ceilalti in afara tarii, adica costul de finantare al dvs., al fermierilor, trebuie sa fie acelasi ca al unuia din Franta sau din alta tara pe zona de agricultura. Costul fermierilor…

- Vodafone va inchide 15% dintre cele 7.700 de magazine din Europa, iar altele vor fi modernizate, in contextul in care clientii se orienteaza din ce in ce mai mult spre achizitiile online, a anuntat Nick Read, directorul general al companiei, citat de Reuters. Va inchide peste 1.000 de magazine din tari…

- Impresionati de muntii împaduriti si pesterile care apar la tot pasul, ziaristii americani pun Apusenii pe unul dintre locurile fruntase în topul lor. „Timpul sta pe loc aici”, spun ei, în timp ce lauda aerul curat si viata salbatica. Valea Loarei, lacurile din…