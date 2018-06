Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind la un eveniment organizat de Consiliul European pentru Relatiile Externe in Paris, Soros a descris Brexitul ca un exemplu de „dezintegrare teritoriala”. „Pagubele se simt acum cand Uniunea Europeana se afla intr-o criza existentiala, dar atentia sa este distrasa catre negocierea unui…

- Premierul britanic, Theresa May, a dat asigurari ca este in masura sa obtina un acord bun privind Brexitul, intr-un moment in care cauta sa rezolve disensiunile din cadrul guvernului sau legate de cea mai buna cale de urmat in acest dosar, relateaza duminica AFP. Administratia sa conservatoare…

- Partidul Conservator al premierului britanic Theresa May a evitat o infrangere in alegerile locale din Londra si a obtinut victorii in alte regiuni din tara care sprijina Brexitul, potrivit rezultatelor partiale publicate vineri, desi adversarii din Partidul Laburist au castigat si ei teren in capitala,…

- Camera Lorzilor din Marea Britanie a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind Brexit-ul ce da parlamentului puterea de a impiedica guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord...

- Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene pentru ieșirea Marii Britanii din UE, a declarat ca tratatul pentru Brexit este finalizat in proporție de 75%. Printre subiectele inca nerezolvate este gestionarea frontierei dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord.…

- Platile pe care Marea Britanie ar urma sa le efectueze pentru iesirea din Uniunea Europeana ar putea sa fie cu aproape 10 miliarde de dolari mai mari decat suma calculata initial. Informatia este publicata...

- Statele din nordul si estul Uniunii Europene, care mult timp au vazut in Marea Britanie un aliat de baza, se regrupeaza acum in noi coalitii pentru a nu permite Frantei si Germaniei sa le impinga intr-o integrare europeana mai aprofundata dupa Brexit, se arata intr-o analiza publicata de Politico.eu…