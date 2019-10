Locuitorii din zona municipiului Bistrița și localitatea Jelna, dar și șoferii aflati in acel perimetru au primit, in aceasta dimineata, mesaj de la Ro Alert. In zona si-au facut aparitia trei urși. „Cetațenii și participanții la trafic prin zona unui fost restaurant intre municipiul Bistrita și localitatea Jelna au fost alertați prin Ro Alert cu privire la faptul ca trei urși au fost vazuți in zona respectiva”, este mesajul transmis de ISU Bistrița-Nasaud. Avertizarea a venit dupa ce o persoana a sunat la 112 și a spus ca a vazut trei urși intre orașul Bistrița și localitatea Jelna. Nu este prima…