- O femeie de 72 de ani, aflata ca turista in Romania, a fost atacata de un urs, luni, in timp ce se afla in zona barajului Vidraru din judetul Arges. Autoritatile au emis mesaj RO-Alert prin care avertizeaza populatia din zona asupra pericolului, scrie digi24.ro .

- Autoritatile din judetul Hunedoara sunt in alerta dupa ce a fost semnalata posibila inecare a unei persoane in „Barajul mare”, de la Santamaria Orlea, langa orașul Hațeg. Misiunea de cautare este in desfasurare. „Se intervine cu un echipaj de scafandri și alți 3 subofițeri, de la Deva, dar și cu 2 autospeciale…

- Un incident surprinzator a avut loc in Constanța. O femeie de 56 de ani din Medgidia a fost reținuta pentru ultraj, fiind acuzata ca l-a agresat pe un polițist in timp ce acesta se afla in serviciu.Femeia ar fi vizitat sediul Poliției Medgidia pentru a se informa despre o plangere, dar situația a escaladat…

- Tragedie intr-o familie de romani stabilita de mulți ani in Italia, la Roseto, acolo unde baiatul cel mic, in varsta de 12 ani, și-a gasit fratele mai mare mort, langa calculator, scrie cotidianul Il Messagero.S-a intamplat vineri seara, 29 martie, cand tatal și mama erau in camera de zi, la televizor,…

- Un barbat care a condus cu permis fals a incercat sa pacaleasca autoritațile din doua state, dar s-a ales cu dosare penale Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca efectueaza cercetari in privinta unui barbat, cu dubla cetațenie, romana și R. Moldova, care a prezentat…