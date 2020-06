Stiri pe aceeasi tema

- Alte 82 persoane tratate au fost externate. Bilanțul persoanelor tratate de COVID-19 a ajuns la 3884.Pana la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 7147 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 888 in Transnistria.

- „Stau și ma uit eu la baiețașii aștea romani oploșiți prin structurile europene, care vin cu ”patronajul” peste noi… Ratați, nimic in viața și in țara realizat, numai de ”adus mingi” buni… Ce-ai facut june in țara ta, ca geme de cea mai mare corupție din Europa?”, a scris Ion Chicu , dupa ce europarlamentarul…

- Inca patru persoane au fost rapuse de COVID-19. Este vorba despre un barbat de 78 de ani din Briceni, o femeie de 63 de ani din Criuleni, o femeie de 47 de ani din Chisinau si o femeie de 66 de ani din Chisinau.

- Coaliția Organizațiilor Societații Civile impreuna cu ministerul Sanatații au lansat o platforma care permite vizualizarea tuturor procurarilor publice in domeniul sanatații pentru combaterea Covid-19 in Republica Moldova.

- „Pe parcursul zilei de astazi, au fost efectuate 549 de probe, dintre care 110 au fost pozitive. Trei cazuri sunt de import și 107 sunt cu transmitere locala”, a declarat ministra sanatații, muncii și protecției sociale, Viorica Dumbraveanu. În total, în Republica Moldova…

- Platforma DA este gata de o colaborare cu autoritațile in vederea depașirii situației de criza, in special din domeniul economic, in care risca sa intre Republica Moldova, ca urmare a efectelor pandemiei de Covid-19. Formațiunea are și un șir de propuneri, elaborate dupa mai multe intrevederi cu reprezentanți…

- Alte 22 de cazuri noi de infecție cu COVID-19 confirmate astazi de laboratorul ANSP, dintre care 18 cu transmitere locala (Chișinau, Soroca, Ștefan-Voda, Balți, Ialoveni, Transnistria) și 4 de import, la cetațeni reveniți din Romania, Rusia, Franța și Marea Britanie. In total, in Republica Moldova…

- Ministerul Sanatații și Agenția Naționala pentru Sanatate Publica au lansat astazi o platforma online, care reflecta situația in timp real privire la evoluția COVID-19 in Republica Moldova.