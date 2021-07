„Ritmuri noi”, o nouă expoziție a unui artist din grupul Noima, la Timișoara Galleria 28 din Timișoara, in parteneriat cu grupul Noima, a deschis expoziția „Ritmuri noi”, semnata de Cosmin Frunteș și curatoriata de Maria Pașc, care aduce pe simeze cele mai recente lucrari de pictura ale artistului. Expoziția scoate la iveala acumulari tainuite ale artistului, roade ale unor indelungate și solitare cautari, demersul pictorului fiind acela de […] Articolul „Ritmuri noi”, o noua expoziție a unui artist din grupul Noima, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

