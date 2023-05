Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in aprilie 2023 a scazut la 11,2%, releva datele transmise vineri de Institutului National de Statistica. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 19,84%, cele nealimentare cu 5,83%, iar serviciile cu 10,64%. Zaharul, untul, cartofii, margarina, ouale, laptele și telemeaua de vaca…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a platit in primele trei luni din 2023 despagubiri in valoare de 188,7 milioane de lei in contul a 5 falimente din piata asigurarilor. Din aceasta suma, 179,2 milioane de lei, adica mai mult de 94%, au fost platite in contul falimentului City Insurance, anunța,…

- Lungimea drumurilor publice din Romania totaliza 86.338 kilometri (km), la finele anului 2022, din care aproape jumatate erau modernizate, in timp ce calea ferata se intindea pe 10.615 km, din care 56,2% fiind reprezentate de cai principale, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS),…

- In Rusia s-a creat o ruptura intre generații, din cauza modului in care tinerii percep razboiul declanșat impotriva Ucrainei, a afirmat Anne Nivat, jurnalista din Franța specializata pe spațiul rus. ”Exista mai multe Rusii. Dar, in primul rand, exista Ucraina care sufera din cauza razboiului, care este…

- Atentatul de duminica din Sankt Petersburg și reacția guvernului Rusiei arata ca atentatele de acest tip au devenit o rutina și ca procesul de adancire a clivajelor interne se va accelera, cu consecințe directe in destabilizarea politica, potrivit unei analize publicate de compania R. Politik. O explozie…

- In saptamana 13 – 19 martie au fost inregistrate 99.969 de cazuri de infecții respiratorii acute, in creștere cu 6,7% fața de saptamana precedenta. Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 90 in sezonul actual, intre care 3 inregistrate saptamana trecuta, potrivit raportului saptamanal publicat,…

- Operatorul de telefonie Vodafone Italia a anuntat luni ca a demarat consultarile cu sindicatele in vederea disponibilizarii a 1.000 de angajati, in ideea de a reduce costurile si a face fata concurentei puternice din sectorul telecomunicatiilor din peninsula, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Scaderea…

- Shopping-ul online continua sa se extinda la nivelul UE, iar in perioada 2012 – 2022 cea mai mare crestere a cumparaturilor online in randul utilizatorilor de internet a fost inregistrata in Estonia (47 puncte procentuale – pp), Ungaria (43 pp), Cehia si Romania (ambele cu 41 pp), arata datele publicate…