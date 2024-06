Stiri pe aceeasi tema

- 100 de functionari publici din Parlament au protestat, marti, la Camera Deputatilor, principala revendicare fiind o crestere a salariilor cu 25 – 30 %, ei respingand astfel oferta Guvernului de majorare salariala cu 10% in doua etape, marire care este „de 200 de lei pentru fiecare transa”, transmite…

- Saptamana viitoare vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor. Conform prognozei anuntate vineri, in saptamana 13 – 20 mai, temperaturile se vor situa sub cele obisnuite in acest interval. Saptamana 06.05.2024 – 13.05.2024 Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru aceasta saptamana,…

- Cele mai mari banci occidentale care au ramas pe piața din Rusia au platit Kremlinului taxe de peste 800 de milioane de euro anul trecut, ceea ce reprezinta o creștere de patru ori fața de nivelurile de dinainte de razboi, in pofida promisiunilor de a-și reduce la minimum expunerea pe Rusia dupa razboiul…

- TAROM va intra in restructurare economica de luna viitoare, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care considera ca aceasta compania nu mai poate fi salvata. TAROM mai beneficiaza, luna aceasta, de asistența financiara din partea Uniunii Europene, dar din luna mai, va va intra intr-o…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Temperaturile la inceputul lunii mai, in perioada Sarbatorilor Pascale, vor fi apropiate de cele normale Saptamana 22.04.2024 – 29.04.2024 Cu exceptia extremitatii de sud-est a tarii, unde valorile…

- Economia Romaniei ar putea creste cu 2,7% in 2024 si cu 1,9% in 2025, iar Guvernul va aștepta sa treaca anul electoral pentru a inaspri politica fiscala, potrivit unui raport de analiza macroeconomica si strategie al UniCredit Bank, citat de Agerpres. ”Estimam ca economia Romaniei va creste cu 2,7%…

- Agentia de rating Moody’s estimeaza ca economia Romaniei va avea o crestere de 3% in 2024 si de 3,5% in 2025, sustinuta de consum, dar si de investitiile publice si private, in timp ce Guvernul se va confrunta in continuare cu deficite fiscale si de cont curent ridicate, se arata intr-un raport citat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 25 martie – 22 aprilie. Temperaturile vor fi mai mari decat cele obișnuite in urmatoarele doua saptamani, iar apoi vor fi apropiate de cele normale. Saptamana 25.03.2024 – 01.04.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat…