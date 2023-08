Riscuri mari pentru cei care au o mașină second hand: pericolele la care se expun acești șoferi Un nou studiu sugereaza ca mașinile ieftine din Romania pot fi mai susceptibile la fraudarea kilometrajului!Deși cumpararea unei mașini second hand este o varianta mai accesibila decat cumpararea unei mașini noi direct de la reprezentanța, sunt cazuri in care va puteți pomeni cu cheltuieli suplimentare. Fraudarea kilometrajului și daunele ascunse sunt scenarii comune pe piața europeana a mașinilor rulate, ceea ce insemana ca de multe ori mașinile second-hand vin la pachet cu costuri ridicate de intreținere, probleme mecanice ocazionale și probleme de siguranța. Un studiu realizat in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

