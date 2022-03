Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu israelian din perioada cand varianta Omicron, cea mai contagioasa, era deja dominanta, arata ca a patra doza de vaccin anti-COVID de la Pfizer reduce cu aproape 80% riscul de deces dupa infectarea cu SARS-CoV-2, fata de 3 doze. In Romania, nu se pune problema acum sa fie administrata inca…

- O a patra doza de vaccin nu ar oferi o protecție atat de mare la infectarea cu varianta Omicron a coronavirusului, releva un studiu efectuat in Israel, scrie joi agentia DPA, potrivit Agerpres. Deși subiecții studiului au avut simptome ușoare, incarcatura virala la nivelul organismului a fost mare.…

- A patra doza de vaccin anti-COVID-19 are un efect redus in protejarea fata de infectarea cu varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, releva un studiu efectuat in Israel. Datele studiului sugereaza ca a patra doza de vaccin anti-COVID-19 nu creste imunitatea, ci doar o restabileste la nivelul de…

- O veste rascoleste Romania de ieri incoace. COVID-19 a fost infrant de cateva zile si noi habar n-aveam! O firma israeliana a anunțat succesul tratamentului pe baza de plante pentru COVID-19 in oprirea atașarii coronavirusului, inclusiv varianta Omicron, de celulele umane – asa titra bine-cunoscutul…

- Cea de a patra doza a unui vaccin anti COVID 19 determina o crestere a numarului de anticorpi pana la niveluri mai mari decat cele rezultate in urma administrarii dozei a treia, dar nu este suficienta pentru a preveni infectarea cu varianta Omicron a noului coronavirus, potrivit rezultatelor preliminare…

- Un amplu studiu american intreprins pe un numar de aproape 70.000 de persoane testate pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2 a aratat un risc de spitalizare si de deces substantial redus in cazul variantei Omicron comparativ cu Delta, iar aceasta independent de nivelurile de imunitate in crestere in randul…

- Un amplu studiu american arata ca persoanele infectate cu Omicron au un risc injumatatit, adica mai mic cu 53%, de a fi spitalizate fata de cele contaminate cu Delta. In acelasi timp, riscul de a ajunge la terapie intensiva s-a redus cu 74%, iar cel de deces cu peste 90%. Analiza a fost facuta de o…

- Un amplu studiu american efectuat pe aproape 70.000 de persoane care au fost testate pozitiv pentru Covid-19 a aratat un risc substanțial redus de spitalizare și deces cu varianta Omicron in comparație cu varianta Delta, indiferent de creșterea nivelului de imunitate in sanul populației. Persoanele…