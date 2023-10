Risc tot mai mare la granița României. Ultima drona căzută în Tulcea a avut 50 de kilograme de explozibil la bord Situația in localitațile situate la doi pași de razboiul din Ucraina devine tot mai tensionata. Daca primele drone rusești care s-au prabușit in Romania au fost unele de supraveghere, fara incarcatura exploziva, cea care a cazut, joi dimineața, la 3 kilometri de localitatea Plauru-Tulcea a fost una de lupta care a și explodat la impact, […] The post Risc tot mai mare la granița Romaniei. Ultima drona cazuta in Tulcea a avut 50 de kilograme de explozibil la bord appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Daca primele drone rusești care au cazut in Romania au fost unele de supraveghere, fara incarcatura exploziva, cea care a patruns, joi dimineața, in spațiul aerian romanesc și s-a prabușit langa Plauru-Tulcea a fost una de lupta care a și explodat la impact.

- Inca o drona a cazut pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina, urmare a unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene. Poliția de Frontiera a observat, in noaptea de miercuri spre joi, un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea. Din fericire, resturile de drona, care…

