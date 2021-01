”Nu va riscați in mod inutil viața!Pentru turiștii care doresc sa efectueze drumeții in aceasta perioada, va recomandam cateva trasee ce pot fi parcurse in siguranța: Sinaia - Poiana Stanii, Bușteni - Cascada Urlatoarea, Azuga - Cabana Susai, Cheia - Muntele Roșu”, a scris, pe Facebook, Salvamont Prahova.Lista traseelor turistice din județul Prahova care sunt inchise poate fi consultata pe www.salvamontprahova.ro