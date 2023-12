Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis miercuri un Cod portocaliu de inundații și viituri rapide in 10 județe, valabil pana joi la miezul nopții.Codul portocaliu a fost emis pentru intervalul miercuri ora 16.00 - joi ora 24.00 pentru rauri din Satu Mare, Maramures, Bistrita Nasaud, Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba,…

- Potrivit meteorologilor , de duminica, ora 15:00, pana luni, la ora 03:00, in judetele Timis, Arad, Caras Severin, Mehedinti, Gorj si zona de munte a judetului Hunedoara vor fi averse torentiale, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de 40 - 50 l/mp si…