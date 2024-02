Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, hidrologii au emis cod de atenționare valabil pana spre amiaza zilei de joi, pentru raurile Crișul Alb, Oraștie și Mureș, in care sunt vizate creșteri de debite, potrivit harții hidrologice. „In intervalul 14.02.2024 ora 11:00 – 15.02.2024 ora 12:00 pe raurile: Tur –…

- ”Incepand de astazi, 14 februarie, ora 11:00, pana maine, la ora 12:00, este in vigoare Codul galben pe raurile: Tur – sectorul situat in aval de statia hidrometrica Turulung (sector indiguit, judetul Satu Mare), Crisul Alb – sectorul situat in aval de statia hidrometrica Criscior – amonte statia…

- ”Localitatile Hudum, Manastirea Doamnei si Agafton, care apartin comunei Curtesti (jud. Botosani), beneficiaza de alimentare cu gaze naturale de la finele anului trecut, urmare a parteneriatului public-privat dintre autoritatile locale si operatorul retelei de distributie Delgaz Grid. Peste 2,5 milioane…

- Astfel, Codul portocaliu va afecta raurile din bazinele hidrografice Somesul Mare - bazin superior si afluentii bazinului mijlociu si inferior (judetul Bistrita Nasaud) si Aries - bazinul situat in amonte de statia hidrometrica Campeni (judetul Alba), informeaza Institutul National de Hidrologie si…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (I.N.H.G.A) anunta joi ca, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, a actualizat avertizarea hidrologica emisa ieri, pentru rauri din bazinele hidrografice: Tisa – intrarea…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (I.N.H.G.A) anunța un Cod galben pe rauri din nordul si vestul tarii, pana vineri, la pranz. ”Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 72 de ore, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…

- Risc major de inundații: pe langa precipitațiile din aceasta perioada in multe zone ale țarii, se inregistreaza depasiri ale cotelor la 32 de statii hidoilogice, potrivit Apelor Romane. Mai mult, la doua dintre acestea sunt depasite cotele de pericol, potrivit datelor de ultima ora de la Administratia…

- Institutul National de Hidrologie (INHGA) a emis, joi, o avertizare Cod rosu de inundatii, valabila pana la miezul noptii pe raul Crasna, de pe raza judetului Satu Mare.In intervalul orar 15:00 – 00:00, vor fi scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide, cresteri de debite si…