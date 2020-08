Stiri pe aceeasi tema

- Loți Boloni, 67 de ani, este de joi, 20 august, antrenorul vicecampioane belgiei, KAA Gent, Tehnicianul roman va debuta sambata chiar impotriva lui Antwerp, fosta sa echipa, noteaza Gazeta Sporturilor.Boloni a semnat pe doua sezoane cu formația belgiana și va avea un salariu de 500.000 de euro pe sezon.”Gent…

- Echipa de volei masculin Arcada Galati, singura reprezentanta a Romaniei in Liga Campionilor in viitorul sezon, si-a anuntat, marti, lotul de jucatori, potrivit news.ro.Arcada Galati a anuntat ca va debuta in noul sezon intern in 17 octombrie, pe teren propriu, cu Dinamo Bucuresti.”CSM Arcada…

- Suntem la jumatatea lunii august, iar startul noului sezon competitional in handbalul romanesc continua sa ramana o incertitudine. Federatia construieste variante dupa variante, si in functie de recomandarile Ministerului Tineretului si Sportului si cel al Sanatatii. Ultima, aparuta in urma discutiilor…

- Un Congres al USR si o Conventie extraordinara a PLUS vor avea loc sambata dimineata, iar dupa-amiaza se va desfasura un congres online reunit USR si PLUS, in vederea fuzionarii celor doua partide, au declarat surse politice.Potrivit protocolului de fuziune, intrat in posesia STIRIPESURSE.RO,…

- Potrivit programului stabilit joi la sediul LPF, campioana CFR Cluj o va intalni in deplasare pe Academica Clinceni in prima etapa a editiei 2020-2021 a Ligii I, in timp ce vicecampioana Universitatea Craiova va debuta in noul sezon toto in deplasare, cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. In derby-ul primei…

- Campioana CFR Cluj o va intalni in deplasare pe Academica Clinceni in prima etapa a editiei 2020-2021 a Ligii I de fotbal, potrivit programului stabilit joi la sediul LPF. Vicecampioana Universitatea Craiova va debuta in noul sezon in deplasare cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, in timp ce…

- Selectionerul Adrian Mutu a efectuat cateva modificari in lotul convocat pentru stagiul de pregatire de la Buftea, a anuntat, duminica, FRF. Astfel, Constantin Dima, Andrei Ratiu si Vlad Dragomir nu vor mai fi prezenti, in locul lor fiind chemati Tudor Baluta (Brighton) si Alexandru Voda (FC Hermannstadt),…

- Aceasta va avea patru sali de grupa, iar lucrarea este finanțata din fonduri europene, printr-un proiect depus in parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetarii. O noua gradinița inseamna creșterea numarului de locuri pentru preșcolari, precum și o noua calitate a dotarilor, iar alaturi de proiectul…